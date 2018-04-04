Hatice ve Elif arasında gergin anlar…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta” yeni bölümü ile bugün ekrana geldi.
Mutfakta bugün gelinlerden Hatice ve Elif arasında yine bir gerginlik yaşandı. Elif, masasını teftişe gelen Hatice'yi önce uyardı, sonra eliyle itti! İkili arasındaki tartışma yaşandı. Yaşanan bu olay karşısına kayınvalide Hüsniye Hanım’ın gelini Hatice yerine Elif’ten yana olması ortamı daha da gerdi.
Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle