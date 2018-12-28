Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında?
Fenomen gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hanife Gürdal, pompacılık yaptığı haberleriyle uzun süre konuşulmuştu. Peki, Hanife Gürdal kimdir?
Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 18 yaşındayken ekranlara çıkan Hanife Gürdal, aşık olduğu damat adayıyla tanışmak için İstanbul’a geldi. 1 yıla aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal daha sonra Zuhal Topal'ın programına katılmış taliplerine ret cevabı vermesiyle ünlenmişti. Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan da Hanife Gürdal'a aday olmuştu. Hanife Gürdal'ın 3 kardeşi vardır ve daha önce hiç evlenmemiştir.
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