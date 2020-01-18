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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2020 - 23:57,Son Güncelleme:/

Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?

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Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Büyük para ödülüne sahip olan soru şu şekilde: Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? İşte, o sorunun doğru yanıtı...

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir? İşte, büyük para ödülüne sahip o sorunun cevabı...

SORU:

Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?

A: Ferdinand Magellan

B: Kristof Kolomb

C: Juan Sebastian Elcano

D: Vasco da Gama

Doğru cevap: C Juan Sebastian Elcano

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