Hangisi 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri" unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Büyük para ödülüne sahip olan soru şu şekilde: Hangisi 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri" unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? İşte, o sorunun yanıtı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Hangisi 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri" unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? sorusunun cevabı.
SORU:
Hangisi 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri" unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?
A: Paris
B: Londra
C: Hong Kong
D: Singapur
Doğru cevap: B Londra
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