ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Hangisi 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri" unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir? sorusunun cevabı.

SORU:

Hangisi 2019'da "The Economist" dergisi tarafından açıklanan "Dünyanın En Pahalı Şehri" unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?

A: Paris

B: Londra

C: Hong Kong

D: Singapur

Doğru cevap: B Londra