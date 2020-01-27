Hangi serinin ilk filminin sinemalardaki ilk gösterimi 21. yüzyılda yapılmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Ekran başında izleyenler sosyal medya ve internet üzerinden ilgi çeken sorunun cevabını araştırmaya başladı. Büyük para ödülüne sahip olan soru şu şekilde; Hangi serinin ilk filminin sinemalardaki ilk gösterimi 21. yüzyılda yapılmıştır? İşte, o sorunun yanıtı.
ATV'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 27 Ocak akşamı ekranlara geldi. Bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. Ekran başındakiler merakla o sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Hangi serinin ilk filminin sinemalardaki ilk gösterimi 21. yüzyılda yapılmıştır?
SORU:
Hangi serinin ilk filminin sinemalardaki ilk gösterimi 21. yüzyılda yapılmıştır?
A Matrix
B Harry Potter
C Terminatör
D Jurassic Park
Doğru Cevap: B Şıkkı
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