ATV'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 27 Ocak akşamı ekranlara geldi. Bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. Ekran başındakiler merakla o sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Hangi serinin ilk filminin sinemalardaki ilk gösterimi 21. yüzyılda yapılmıştır?

SORU:

Hangi serinin ilk filminin sinemalardaki ilk gösterimi 21. yüzyılda yapılmıştır?

A Matrix

B Harry Potter

C Terminatör

D Jurassic Park

Doğru Cevap: B Şıkkı