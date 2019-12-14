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Televizyon
14.12.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soru: Hangi ikisi anne-oğul değildir?

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Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soru: Hangi ikisi anne-oğul değildir?

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru sosyal medyada merak konusu oldu. Televizyon başındakilerin araştırdığı büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; Hangi ikisi anne-oğul değildir? İşte, o sorunun cevabı.

Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. Para ödülüne sahip soru son bölüme damga vurdu. Peki, Hangi ikisi anne-oğul değildir?

SORU:

Hangi ikisi anne oğul değildir?

A. Nilüfer Hatun 1. Murat
B. Hürrem Sultan 2. Selim
C. Nurbanu Hatun 3. Murat
D. Kösem Sultan 4. Mehmet

Doğru Cevap: D şıkkı

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