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Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soru: Hangi ikisi anne-oğul değildir?
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru sosyal medyada merak konusu oldu. Televizyon başındakilerin araştırdığı büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; Hangi ikisi anne-oğul değildir? İşte, o sorunun cevabı.
Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. Para ödülüne sahip soru son bölüme damga vurdu. Peki, Hangi ikisi anne-oğul değildir?
SORU:
Hangi ikisi anne oğul değildir?
A. Nilüfer Hatun 1. Murat
B. Hürrem Sultan 2. Selim
C. Nurbanu Hatun 3. Murat
D. Kösem Sultan 4. Mehmet
Doğru Cevap: D şıkkı
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