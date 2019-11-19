Hande Erçel kimdir hangi dizilerde oynadı? İşte Azize'nin başrol oyuncusu Hande Erçel'in hayatı
Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Azize, oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeye başladı. Dizide Azize Günay rolüne hayat veren başarılı oyuncu Hande Erçel'in hayatı diziyi izleyenler tarafından merak konusu oldu. "Azize'deki Azize Günay kimdir?" sorusunun cevabını merak edenler, Hande Erçel'in televizyon kariyerini ve biyografisini öğrenmek istiyor. İşte, Hande Erçel'in hayatı ve rol aldığı diziler hakkında bilgiler.
Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in paylaştığı, Azize 19 Kasım Salı akşamı birinci bölümü ile Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın yazdığı dizide; öldürülen babasının intikamını almak için mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızan Azize Günay karakterine hayat veren Hande Erçel, "Güneş'in Kızları" dizisi ile ün kazanmıştı. Peki, Hande Erçel kimdir kaç yaşındadır? İşte, Hande Erçel'in biyografisi...
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk oyunculuk deneyimini bir beyazperde projesi olan Çılgın Dershane filminde yaşayan güzel oyuncunun ilk dizisi ise Hayat Ağacı oldu. İdil Fırat ve Fikret Kuşkan ile başrollerin paylaşan Hande Erçel, Selen Karahanlı karakterine hayat verdi. Hande Erçel’in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisi oldu. Bu dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile uyumu sık sık sosyal medyaya da konu oldu. 2016 yapımı “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde Burak Deniz’le, 2017 yapımı “Siyah İnci” dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşan Hande Erçel, son olarak başrollerinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın da yer aldığı Halka dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 11 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Hande Erçel'in sık sık sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı Aylin Erçel, 48 yaşındaydı.
HANDE ERÇEL'İN HAYAT VERDİĞİ AZİZE GÜNAY KARAKTERİ KİMDİR?
Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle