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Televizyon
Haber Giriş: 06.01.2020 - 11:18,Son Güncelleme:/

Haluk Levent Radyo D'ye konuk oluyor..

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Haluk Levent Radyo D'ye konuk oluyor..

Radyo D’de hafta içi her akşam dinleyicilerine seslenen Adem Metan, birbirinden önemli isimleri konuk almaya devam ediyor.

Adem Metan Show’un bu akşam ki konuğu rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent…Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, konserleri ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent ile yapılacak bu keyifli sohbet 06 Ocak Pazartesi akşamı saat 22.00’de Radyo D’de…

Radyo D 104.0 frekansında…

 

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