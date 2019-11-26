Haluk Bilginer’e Emmy kazandıran Şahsiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?
Usta oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bu başarı ardından Şahsiyet dizisinin konusu ve oyuncuları da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Haluk Bilginer’e Emmy kazandıran Şahsiyet dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?
2018 mart ayında yayınlanan internet dizisi Şahsiyet’in başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere paylaşmıştı. Kadroda ikiliye Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur eşlik etmişti. Dizide alzheimer hastası bir adam ve mesleğe yeni dahil olmuş bir polisin yollarının kesişme öyküsü anlatılıyor.
ŞAHSİYET KONUSU
Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.
Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.
Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.
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