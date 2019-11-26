Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında?
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer’in hayatı bir kez daha gündeme geldi. Usta oyuncu Haluk Bilginer, pek çok ekran projesinde yer almış, genç yeteneklere oyunculuk performansıyla örnek olmuş bir isim. Peki, Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında?
1954 yılında İzmir’de dünyaya gelen Haluk Bilginer, Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördü Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.
Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.
Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1977'de İngiltere'ye Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bünyesinde eğitimini sürdürdü. 1980 - 1993 yılları arasında İngiltere'de TV dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak görev yaptı.
Haluk Bilginer'in 1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera. EastEnders dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı.
1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi . Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi.
1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın İki Kadın filminde rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından İstanbul Kanatlarımın Altında (İstanbul Kanatlarımın Altında), Usta Beni Öldürsene (Usta Beni Öldürsene), Masumiyet (Masumiyet) gibi ses getiren, ödüllü filmlerde rol aldı.
Haluk Bilginer, 1990 yılında kurucuları arasında yer aldığı Tiyatro Stüdyosu'nda sahnelenen oyunlarda başrolleri üstlendi. 1999 yılında Moda'da Zuhal Olcay ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu.
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