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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

Halka'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | O tahta kim oturacak?

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Halka'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | O tahta kim oturacak?

TRT1 ekranlarında her salı akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Halka'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Halka'nın 16 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan bölümünde, Halka’nın tahtı boş kalmıştır. O tahta kimin oturacağı belli değildir. Peki, Halka'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, merakla beklenen Halka dizisinin 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin detaylar...

Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat gibi oyuncuların yer aldığı TRT1'in severek izlenen dizisi Halka 13. bölümü ile 16 Nisan'da saat 20.00'da seyirci ile buluşacak. Dizinin hayranları Halka'nın yeni bölüm fragmanını günlerdir merak ediyordu.Peki, dizinin yeni bölümünde Halka'dan boşalan tahta kim oturacak? İşte, Halka'nın yeni bölümü ile ilgili merak edilenler.

HALKA'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çağatay Cengiz Erkmen’i, babasını vurmuştur. Hümeyra’nın düzeni bozulmuştur. Halka’nın tahtı boş kalmıştır. O tahta kimin oturacağı belli değildir. Çağatay, Halka’nın yönetimine kendisini layık görmektedir ama Hümeyra’nın başka planları vardır. Bu sırada bir “yukarısı” lafı dolanmaya başlar. Halka’nın keşfedilecek yeni sırları vardır. Hümeyra çocuklarını koruyabilmek için Halka’yı elinde tutmak zorundadır ama bu artık o kadar kolay değildir. Yardıma ihtiyacı vardır. Üstelik eski imkanlarına da erişimi yoktur. Kaan ve Cihangir tehlikede olduklarının farkında değildirler. Müjde ve Cihangir birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. Halka’daki yeni gelişmeler Bahar ve Kaan’ın da daha sık görüşmelerine yol açar…

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