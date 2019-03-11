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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
11.03.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Halka'nın 9. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Halka'nın 9. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Halka dizisi bu hafta 9. bölümüyle yayında olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 9. bölümden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Kaan ve Cihangir geçmişlerini ve onlardan saklanan sırları araştırmaya devam edecek. Peki, Halka'nın 9. bölümünde başka neler olacak?

Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan ve Burak Sergen gibi isimlerin rol aldığı Halka, 12 Mart Salı akşamı 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar, sevilen dizinin bu haftaki bölümünün heyecan dolu olacağının sinyallerini verdi. İşte, Halka'nın 9. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk'ün oturduğu, Aziz Tuna C. ve Ali Demirel'in senaryosunu kaleme aldığı Halka dizisinin bu haftaki 9. bölümünde;

Kaan ve Cihangir geçmişlerini ve onlardan saklanan sırları araştırmaya devam etmektedirler. Yolları kapanınca, yeni bir plan yaparlar. Bu sefer onlardan saklanan her şeyi öğrenmeye kararlıdırlar. Müjde ile Cihangir’in yolları bu yeni plan dahilinde kesişir.

İlhan Tepeli öldürdüğü Cabbar’ın işini alır. Görevi zor ve tehlikelidir. Cihangir’den yardım ister. Çağatay, güçlenmeye çalışmaktadır. Bu uğurda yapmayacağı şey yoktur. Bahar kim olduğundan habersiz Terzi ile baş başa kalmıştır. Hayatı tehlikededir…

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