Halka'nın 9. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Halka dizisi bu hafta 9. bölümüyle yayında olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 9. bölümden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Kaan ve Cihangir geçmişlerini ve onlardan saklanan sırları araştırmaya devam edecek. Peki, Halka'nın 9. bölümünde başka neler olacak?
Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan ve Burak Sergen gibi isimlerin rol aldığı Halka, 12 Mart Salı akşamı 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar, sevilen dizinin bu haftaki bölümünün heyecan dolu olacağının sinyallerini verdi. İşte, Halka'nın 9. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk'ün oturduğu, Aziz Tuna C. ve Ali Demirel'in senaryosunu kaleme aldığı Halka dizisinin bu haftaki 9. bölümünde;
Kaan ve Cihangir geçmişlerini ve onlardan saklanan sırları araştırmaya devam etmektedirler. Yolları kapanınca, yeni bir plan yaparlar. Bu sefer onlardan saklanan her şeyi öğrenmeye kararlıdırlar. Müjde ile Cihangir’in yolları bu yeni plan dahilinde kesişir.
İlhan Tepeli öldürdüğü Cabbar’ın işini alır. Görevi zor ve tehlikelidir. Cihangir’den yardım ister. Çağatay, güçlenmeye çalışmaktadır. Bu uğurda yapmayacağı şey yoktur. Bahar kim olduğundan habersiz Terzi ile baş başa kalmıştır. Hayatı tehlikededir…
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