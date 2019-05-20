Halka'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük hamle hazırlığı
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Halka dizinin 21 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek olan 18. bölümüne dair fragmanı yayınlandı. Halka'nın yeni bölümünde Cemal, Halka'ya büyük bir darbe vurmaya hazırlanacak. Peki, Halka'nın merakla belenen yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Halka'nın 18. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı ipuçları...
Aziz Tuna C. ve Ali Demirel'in senaryosunu kaleme aldığı TRT1'in salı akşamları ekranlara gelen dizisi Halka, yeni bölümü ile yine heyecanlı anlara sahne olacak. Halka'nın 18. bölümünde, Cihangir, Halka’nın yönetim kadrosuna katılacak mı? sorusu damga vuracak. İşte, Halka dizisinin 18. bölümünde yaşanacaklarla ilgili merak edilen detaylar.
18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cihangir Müjde’nin gözü önünde babası İskender’i vurmuştur. Altemur’un istediği gibi davranmaktadır. Bu davranışı herkese Cihangir’in karanlık tarafa geçtiğini göstermiştir. Faruk Amir’in cesedi bulunmuştur. Cemal, amirinin, onca yıllık mesai arkadaşının kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Halka’ya büyük bir darbe vurmaya hazırlanmaktadır. Gözünü Halka’nın en tepesine dikmiştir ama bir yandan da Altemur’un gözünde değeri iyice artmış olan Cihangir, Halka’nın yönetim kadrosuna katılmak üzeredir. Kaan’ı zor zamanlar beklemektedir. Çağatay Cihangir’in yükselişinden rahatsızdır ve buna engel olmak için elinden ne gelirse yapacaktır.
HALKA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Cihangir, Kaan’ı korumak için Cengiz Han’ın oğlunun kendisi olduğunu söylemiştir. Bu, onu Halka’nın yönetimi için söz sahibi yapacak bir bilgidir. Çağatay’ın namlusu ona dönmüştür. Çağatay kardeşini öldürmeye kararlıdır. Üstelik Çağatay, Hümeyra’nın gizli kimliğini de öğrenmiştir. Kaan kendisi ile ilgili gerçeklerden habersizdir. Cihangir onu güvende tutmak için çabalarken kendisini de korumak zorundadır. Polis tarafında Cemal ve Bahar amirlerini aramaktadırlar. Halka’nın yeni yöneticisi Altemur tarafından Çağatay ve Vekilharç’a öldürtülen amir, mezarında, katillerini işaret eden delillerle birlikte uyumaktadır.
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