Halka'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük hamle hazırlığı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHalka'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük hamle hazırlığı
GeriTelevizyon Halka'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük hamle hazırlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
20.05.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Halka'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük hamle hazırlığı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halka'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Büyük hamle hazırlığı

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Halka dizinin 21 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek olan 18. bölümüne dair fragmanı yayınlandı. Halka'nın yeni bölümünde Cemal, Halka'ya büyük bir darbe vurmaya hazırlanacak. Peki, Halka'nın merakla belenen yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Halka'nın 18. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı ipuçları...

Aziz Tuna C. ve Ali Demirel'in senaryosunu kaleme aldığı TRT1'in salı akşamları ekranlara gelen dizisi Halka, yeni bölümü ile yine heyecanlı anlara sahne olacak. Halka'nın 18. bölümünde, Cihangir, Halka’nın yönetim kadrosuna katılacak mı? sorusu damga vuracak. İşte, Halka dizisinin 18. bölümünde yaşanacaklarla ilgili merak edilen detaylar.

18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihangir Müjde’nin gözü önünde babası İskender’i vurmuştur. Altemur’un istediği gibi davranmaktadır. Bu davranışı herkese Cihangir’in karanlık tarafa geçtiğini göstermiştir. Faruk Amir’in cesedi bulunmuştur. Cemal, amirinin, onca yıllık mesai arkadaşının kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Halka’ya büyük bir darbe vurmaya hazırlanmaktadır. Gözünü Halka’nın en tepesine dikmiştir ama bir yandan da Altemur’un gözünde değeri iyice artmış olan Cihangir, Halka’nın yönetim kadrosuna katılmak üzeredir. Kaan’ı zor zamanlar beklemektedir. Çağatay Cihangir’in yükselişinden rahatsızdır ve buna engel olmak için elinden ne gelirse yapacaktır.

HALKA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Cihangir, Kaan’ı korumak için Cengiz Han’ın oğlunun kendisi olduğunu söylemiştir. Bu, onu Halka’nın yönetimi için söz sahibi yapacak bir bilgidir. Çağatay’ın namlusu ona dönmüştür. Çağatay kardeşini öldürmeye kararlıdır. Üstelik Çağatay, Hümeyra’nın gizli kimliğini de öğrenmiştir. Kaan kendisi ile ilgili gerçeklerden habersizdir. Cihangir onu güvende tutmak için çabalarken kendisini de korumak zorundadır. Polis tarafında Cemal ve Bahar amirlerini aramaktadırlar. Halka’nın yeni yöneticisi Altemur tarafından Çağatay ve Vekilharç’a öldürtülen amir, mezarında, katillerini işaret eden delillerle birlikte uyumaktadır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Belçim Bilgin'den şaşırtan hamle

'İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım, çocuklarımın annesisin'

İlk kez böyle görüntülendiler

'Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu'