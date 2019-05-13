Halka'nın 17. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Halka dizisi bu hafta 17. bölümüyle yayında olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 17. bölümden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, heyecan yine dorukta olacak. Peki, Halka'nın yeni bölümünde neler olacak?
Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan ve Burak Sergen gibi isimlerin rol aldığı Halka, 14 Mayıs Salı akşamı 17. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar, sevilen dizinin bu haftaki bölümün heyecan dolu olacağının sinyallerini verdi. İşte, Halka'nın 17. bölüm fragmanları...
Yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk'ün oturduğu, Aziz Tuna C. ve Ali Demirel'in senaryosunu kaleme aldığı Halka dizisinin bu haftaki 17. bölümünde, yine heyecan dolu sahneler ve ilgi çeken konular olacak.
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