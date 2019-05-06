Halka'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
TRT1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Halka 16. bölümü ile izleyici ile buluştu. Halka'nın bu haftaki bölümünde, Gülay ve İlhan, Cihangir’e gelen kırmızı DVD’yi izlemiş, Cihangir’in evlatlık olduğunu öğrendiğini anladı. Peki, dizinin son bölümünde başka neler oldu? Halka'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Halka dizisi ile ilgili merak edilenler...
Her hafta salı akşamları TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halka, yeni bölümü ile yine nefesleri kesti. Halka'nın 16. bölümünde Kaan’ın Cengiz Han’ın oğlu olduğunu ve kendisinin de Hümeyra ve Eren’in oğlu olduğunu anladı. İşte, Halka'nın 16. bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
HALKA'NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Gülay ve İlhan, Cihangir’e gelen kırmızı DVD’yi izlemiş, Cihangir’in evlatlık olduğunu öğrendiğini anlamışlardır. İkisi de Cihangir için endişelidirler. Cihangir kendisi ve Kaan hakkındaki gerçeklere ulaşmayı başarmıştır. Kaan’ın Cengiz Han’ın oğlu olduğunu ve kendisinin de Hümeyra ve Eren’in oğlu olduğunu anlamıştır. Öğrendikleri omuzlarındaki yükü ağırlaştırır. Üstelik Çağatay da onun öğrendiği bilgilerin peşindedir. Kaan Altan’ın yaşadığını Cemal’e söyler. Cemal için mücadele yeniden başlamıştır. Halka’da büyük bir değişim yaşanmıştır. Yukarısı ağırlığını hissettirmeye başlar.
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