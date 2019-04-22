Halka'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
TRT1'in sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Halka'nın 14. bölümüne ilişkin detayların yer aldığı fragmanları yayınlandı. Dizinin 23 Nisan Salı akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümü yine nefesleri kesecek. Halka'nın 14. bölümünde Cemal Sandıkçı, Hümeyra’nın Halka’nın arkasındaki isim olduğunu anlamıştır. Peki Halka'nın 14. bölümünde başka neler olacak? İşte, Halka'nın yeni bölümüne ilişkin bazı detaylar.
Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat gibi oyuncuların yer aldığı TRT1'de salı akşamları yayınlanan Halka'nın 14. bölüm fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Halka'nın yeni bölümünde Halka’nın yönetim biçimindeki büyük değişim İskender, Müjde ve İlhan’ın da hayatlarını etkiler.İşte, Halka dizisinin 23 Nisan'da ekranlara gelcek olan yeni bölümü ile ilgili ipuçları ve 14. bölüm fragmanı...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemal Sandıkçı, Hümeyra’nın Halka’nın arkasındaki isim olduğunu anlamıştır. Hümeyra bu sebeple Kaan ve Cihangir ile buluşamamış, onlar da sözlerini tutmaktan vazgeçmişlerdir. Vekilharç ve Hümeyra başarısız olmuşlardır. Bu sayede Çağatay, yukarının şartını yerine getirerek, Halka’nın başına resmi olarak geçmiştir. Artık Halka’nın tüm sırları onun elindedir. Gözü yükseklerdedir. Babasının yapmaktan kaçındığı her şeyi yapacaktır. Bu durum tüm Halka için tehlike yaratır. Kaan ve Cihangir kendilerini bu tehlikenin ortasında bulurlar. Halka’nın yönetim biçimindeki büyük değişim İskender, Müjde ve İlhan’ın da hayatlarını etkiler. Çağatay kimseyi tehlikeye atmaktan çekinmeyecektir.
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