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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.04.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Halka'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Halka'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

TRT1'in sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Halka'nın 14. bölümüne ilişkin detayların yer aldığı fragmanları yayınlandı. Dizinin 23 Nisan Salı akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümü yine nefesleri kesecek. Halka'nın 14. bölümünde Cemal Sandıkçı, Hümeyra’nın Halka’nın arkasındaki isim olduğunu anlamıştır. Peki Halka'nın 14. bölümünde başka neler olacak? İşte, Halka'nın yeni bölümüne ilişkin bazı detaylar.

Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat gibi oyuncuların yer aldığı TRT1'de salı akşamları yayınlanan Halka'nın 14. bölüm fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Halka'nın yeni bölümünde Halka’nın yönetim biçimindeki büyük değişim İskender, Müjde ve İlhan’ın da hayatlarını etkiler.İşte, Halka dizisinin 23 Nisan'da ekranlara gelcek olan yeni bölümü ile ilgili ipuçları ve 14. bölüm fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal Sandıkçı, Hümeyra’nın Halka’nın arkasındaki isim olduğunu anlamıştır. Hümeyra bu sebeple Kaan ve Cihangir ile buluşamamış, onlar da sözlerini tutmaktan vazgeçmişlerdir. Vekilharç ve Hümeyra başarısız olmuşlardır. Bu sayede Çağatay, yukarının şartını yerine getirerek, Halka’nın başına resmi olarak geçmiştir. Artık Halka’nın tüm sırları onun elindedir. Gözü yükseklerdedir. Babasının yapmaktan kaçındığı her şeyi yapacaktır. Bu durum tüm Halka için tehlike yaratır. Kaan ve Cihangir kendilerini bu tehlikenin ortasında bulurlar. Halka’nın yönetim biçimindeki büyük değişim İskender, Müjde ve İlhan’ın da hayatlarını etkiler. Çağatay kimseyi tehlikeye atmaktan çekinmeyecektir.

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