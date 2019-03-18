Halka'nın 10. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Halka dizisi bu hafta 10. bölümüyle yayında olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 10. bölümden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Cihangir ve Kaan, İlhan’ın yanından ayrılacak. Peki, Halka'nın 10. bölümünde başka neler olacak?
Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan ve Burak Sergen gibi isimlerin rol aldığı Halka, 19 Mart Salı akşamı 10. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar, sevilen dizinin bu haftaki bölümün heyecan dolu olacağının sinyallerini verdi. İşte, Halka'nın 10. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk'ün oturduğu, Aziz Tuna C. ve Ali Demirel'in senaryosunu kaleme aldığı Halka dizisinin bu haftaki 10. bölümünde;
Cihangir ve Kaan, İlhan’ın yanından ayrılmış, kendi ekiplerini oluşturmuşlardır. Artık Halka’nın içindedirler. Yeni konumlarını kullanarak geçmişlerindeki sırları çözmeye kararlıdırlar. Terzi’nin polisin elinde olması Halka için tehlike yaratır.
Cemal ve Bahar Terzi’den bir şeyler öğrenmeye çalışırken Halka da Terzi’ye ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durum iki taraf için de tehlike yaratmaya başlar. Halka, tüm gücü ile Terzi’ye yönelmiştir. Bu durum Halka’nın eski ve yeni tüm üyelerini farklı tehlikelerle karşı karşıya bırakır.
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