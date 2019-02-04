Halka dizisine iki yeni oyuncu!
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Yalnızoğlu ve Çukur dizisinin 'Ersoy'u Mehmet Yılmaz Ak, Halka dizisinin kadrosuna katıldı.
Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Halka dizisine iki yeni oyuncu katıldı.
Bir dönem Survivor yarışmasıyla da adından söz ettiren Hasan Yalnızoğlu ve Mehmet Yılmaz Ak 'Halka'nın kadrosuna 'Çağatay Erkmen' ve 'Özcan' karakterleriyle dahil olacak. Halka örgütünün tepesindeki isim Cengiz Erkmen’in oğlu olan Çağatay ile sağ kolu Özcan, dizide Cihangir (Serkan Çayoğlu) ve Kaan’ın (Kaan Yıldırım) karşısına çıkacak.
Mehmet Yılmaz Ak
Hasan Yalnızoğlu
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