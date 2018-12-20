Halka dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
Halka dizisinin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Son yılların popüler isimlerinden Hande Erçel’in de başrolünde yer aldığı Halka, mafyanın, paranın ve entrikanın konuşulduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan’ın mücadelesini ekrana taşıyacak. Peki, Halka dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
Yapımcılığını Es yapımın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu Halka dizisinin tanıtımları ekranlarda dönmeye başladı. Son projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde gösterdiği üstün performansı ile Türkiye dışında Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde de tanınan usta oyuncu Nazan Kesal’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Halka dizisinin başrollerini Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, ve Ahmet Mümtaz Taylan paylaşıyor.
Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazinin kahramanları olan ve bu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan iki gencin hikâyesini anlatacak olan Halka’nın yakın zamanda ekranlara “merhaba” demesi bekleniyor.
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