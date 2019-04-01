Halka bu hafta neden yok? Halka'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
TRT1 ekranlarında her salı akşamı izleyici ile buluşan Halka, seyircilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Ancak, 2 Nisan Salı günü ekranlara gelmesi beklenen Halka'nın yeni bölümünün yayın akışında yer almaması, dizinin takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Halka neden yok? Halka'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Başrollerini Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat’ın paylaştığı, polisiye- serüven formatında TRT1 ekranlarında salı günleri yayınlanan Halka'nın 12. bölümü izleyici tarafından merak ediliyor. Dizinin 2 Nisan 2019 tarihli yeni bölümünün TRT1'in yayın akışında yer almaması, izleyicilerin merak etmesine neden oldu. Peki, Halka bu hafta neden yok?
HALKA BU HAFTA YAYINLANMAYACAK MI?
Halka dizisinin salı günü için yayın akışında yer almaması, dizinin akıbetinin merak edilmesine neden oldu. TRT1'in yayın akışına göre, yarın akşam yayınlanacak olan Miraç Kandili Özel programı nedeniyle Halka'nın 12. bölümü yayınlanmayacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çağatay’ın Terzi’yi polisten kaçırması esnasında Cemal vurulmuştur. Kaan’ı aramakta olan Cihangir Yeşil Ev’e gelmiştir. Kaan Cemal’in hayatında endişe ederken kimliğinin açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıyadır. Cemal’in vurulması Bahar’ı da kahredecektir. Polis kendi içindeki köstebeği aramaya başlar.
Terzi’nin nerde ve kimin elinde olduğu bilinmemektedir. Halka, Terzi’nin peşindedir. İskender, Halka’daki gelişmelerden tedirgin olmuştur. Kendisini ve Müjde’yi korumaya çalışacaktır. Cihangir, geçmişini yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Geçmişine dair keşfettikleri onu ve Kaan’ı yeni tehlikelerle yüz yüze getirir.
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