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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
28.01.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Halka 3. bölüm fragmanında Cihangir ve Kaan sırların peşinden gidiyor

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Halka 3. bölüm fragmanında Cihangir ve Kaan sırların peşinden gidiyor

Halka dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihangir ve Kaan hayatlarını değiştiren sırların peşinden giderken aynı isme ulaşmışlardır. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Halka dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emrah ortadan kaybolur. Cihangir ve Kaan garsonu aramaya başlarlar. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cihangir ve Kaan hayatlarını değiştiren sırların peşinden giderken aynı isme ulaşmışlardır. İkisi için de önemli olan garson Emrah… Emrah ortadan kaybolur. Cihangir ve Kaan garsonu aramaya başlarlar. Ama Emrah’ın peşine düşen sadece Cihangir ve Kaan değildir… Halka’nın Emrah için başka planları vardır. Kaan ve Cihangir geçmişlerini öğrenmek istiyorlarsa, Emrah’a Halka’dan önce ulaşmak, risk almak ve mücadele etmek zorundadırlar. Amaçlarında ilerledikçe büyük bir tehlikeye doğru yürüdüklerinin farkında değildirler.

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