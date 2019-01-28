Halka 3. bölüm fragmanında Cihangir ve Kaan sırların peşinden gidiyor
Halka dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihangir ve Kaan hayatlarını değiştiren sırların peşinden giderken aynı isme ulaşmışlardır. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Halka dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emrah ortadan kaybolur. Cihangir ve Kaan garsonu aramaya başlarlar. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cihangir ve Kaan hayatlarını değiştiren sırların peşinden giderken aynı isme ulaşmışlardır. İkisi için de önemli olan garson Emrah… Emrah ortadan kaybolur. Cihangir ve Kaan garsonu aramaya başlarlar. Ama Emrah’ın peşine düşen sadece Cihangir ve Kaan değildir… Halka’nın Emrah için başka planları vardır. Kaan ve Cihangir geçmişlerini öğrenmek istiyorlarsa, Emrah’a Halka’dan önce ulaşmak, risk almak ve mücadele etmek zorundadırlar. Amaçlarında ilerledikçe büyük bir tehlikeye doğru yürüdüklerinin farkında değildirler.
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