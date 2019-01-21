Halka 2. bölüm fragmanında Cihangir çatışmaya giriyor
Halka dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihangir, nişanlısı İrem’i kurtarmak için çatışmaya girer. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Halka dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihangir, rüya ile gerçek arasında gidip gelmeye başlar. Sarı takım elbiseli bir adam görür. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cihangir, nişanlısı İrem’i kurtarmak için çatışmaya girer. Çatışma beklediği gibi sonuçlanmaz. Cihangir, rüya ile gerçek arasında gidip gelmeye başlar. Sarı takım elbiseli bir adam görür. Bu adamın önemli biri olduğunu hissetmekte ama kim olduğunu anımsayamamaktadır. Kaan ise bir taraftan Cihangir, bir taraftan polis ile çalışırken bir yandan da onu hapse düşürenlerin peşindedir. Müjde, babasının işlerine dahil olmak arzusundadır, kendisini ispat etmek istemektedir. Altan Demiröz, Bahar’ı Cemal Sandıkçı ve kendisi arasında seçim yapmaya zorlar. Bahar kime sadık olduğunu sorgulamaya başlar. İlhan ve İskender bir kez daha karşı karşıya gelirler. Halka için İlhan ve İskender hakkında karar zamanı gelmiştir. Cihangir sorularına cevaplar ararken büyük bir gizemin içine düşer. Sarı takım elbiseli adam, Cihangir’in elindeki tek ipucudur.
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