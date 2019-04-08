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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.04.2019 - 20:01, Son Güncelleme:

Halka'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Halka'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında salı akşamları izleyici ile buluşan ve ilgiyle takip edilen Halka'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Seyirciler tarafından merakla beklenen Halka'nın bu hafta ekranlara gelecek olan 12. bölümün fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Cengiz Han; Çağatay, Kaan ve Cihangir’i Yeni Hayata adlı Rehabilitasyon merkezine kapatacak. Peki, Halka'nın 9 Nisan tarihinde yayınlanacak yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, izleyicilerin merak ettiği Halka'nın yeni bölüm fragmanına ilişkin bazı bilgiler...

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat’ın paylaştığı Halka, bu hafta da izleyenleri ekranlara toplayacak. Halka'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde Çağatay’ın Terzi’yi polisten kaçırması esnasında Cemal vurulmuştur. Kaan’ı aramakta olan Cihangir Yeşil Ev’e gelmişti. Peki Halka'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte, Halka'nın 12. bölüm fragmanı ve bazı ipuçları...

12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cengiz Han; Çağatay, Kaan ve Cihangir’i Yeni Hayata adlı Rehabilitasyon merkezine kapatmıştır. Bu merkez daha önce Cihangir’in hafızasının silindiği yerdir. Cihangir merkezde kaldığı zamana dair bazı anılarını hatırlamaya başlar. Cengiz Han, Hümeyra’yı bir seçim yapmaya zorlar. Çocuklardan sadece biri hayatta kalacaktır. Hümeyra zor tercihi ile uğraşırken Kaan, Cihangir ve Çağatay düşmanlıklarını bir tarafa bırakıp birlikte hareket etmek zorundadırlar ancak işleri zordur. Cihangir de geçmişte çabalamış ama merkezden kurtulmayı başaramamıştır. Halka’nın çocuklarının kaderi Halka’nın elindedir. Cengiz Han’ın acımasız kararları birilerinin canını yakmak üzeredir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çağatay’ın Terzi’yi polisten kaçırması esnasında Cemal vurulmuştur. Kaan’ı aramakta olan Cihangir Yeşil Ev’e gelmiştir. Kaan Cemal’in hayatında endişe ederken kimliğinin açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıyadır. Cemal’in vurulması Bahar’ı da kahredecektir. Polis kendi içindeki köstebeği aramaya başlar.

Terzi’nin nerde ve kimin elinde olduğu bilinmemektedir. Halka, Terzi’nin peşindedir. İskender, Halka’daki gelişmelerden tedirgin olmuştur. Kendisini ve Müjde’yi korumaya çalışacaktır. Cihangir, geçmişini yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Geçmişine dair keşfettikleri onu ve Kaan’ı yeni tehlikelerle yüz yüze getirir.

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