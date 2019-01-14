Halka 1. bölüm fragmanında hareketli anlar yaşanıyor
Halka dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan ilk bölüm fragmanında Kaan Karabulut, bir süre önce tuzağa düşürülmüş, hapis cezası almıştır. İşte, Halka dizisinin 1. bölüm fragmanı.
Halka dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kaan’a, nerden geldiği belli olmayan kırmızı bir zarf ulaşır. İşte, Halka dizisinin 1. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kaan Karabulut, bir süre önce tuzağa düşürülmüş, hapis cezası almıştır. O gün Kaan’a, nerden geldiği belli olmayan kırmızı bir zarf ulaşır. İçinde, Kaan’ın babasının cinayetini gösteren dijital kayıtlar vardır. Polis Kaan’a bir teklifte bulunur. Eski bir kabadayı olan İlhan Tepeli’nin yanında çalışır, polise bilgi verirse hem özgür kalacak hem de babasının katillerinin yakalanmasını sağlayabilecektir. Kaan kararsız kalır. Cihangir, İlhan Tepeli’nin oğludur. Babası ile çalışmaktadır. İki genç adamın yolları, Halka adlı şebekenin tekinsiz dünyasında kesişir.
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