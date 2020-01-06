Halis Karataş’ın eşi Begüm Atman kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Hayatı sinema projesine konu olan Begüm Atman, 1966 tarihinde dünyaya geldi. Eski TJK (Türkiye Jokey Kulübü) başkanı Özdemir Atman'ın ikiz kızlarından biridir. Yarış atı antrenörlüğü yapan Özdemir Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman’ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu... Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. ‘Sihirbaz’ lakaplı Halis Karataş’ın mutluluk tablosu, 2009’da eşi Begüm Hanım’ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014’te hayatını kaybetti.



Begüm Atman vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

Halis Karataş, bir röportajında Begüm Atman ile arkadaşlıktan aşka dönüşen birlikteliğini şu sözlerle anlatmıştı: “Eşimle, babası Özdemir Bey’le ilk seyahatte, 1991’de Phuket’te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm’le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok..”