Halime Hatun kimdir? Ertuğrul Gazi’nin eşi nasıl ve kaç yaşında öldü?

Diriliş Ertuğrul’un ana karakterlerinden Halime Hatun'un ölmesi uzun bir süre ses getirdi. Esra Bilgiç'in hayat verdiği "Halime Hatun" karakterinin ani ölümü, hem Ertuğrul Gazi hem de ekran başındakileri derinden etkiledi. Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun’un hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki Halime Hatun kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü?

Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Halime Hatun, 1281 yılında dünyaya geldi. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşidir. Saru Batu Savcı Bey (vefâtı: 1287), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı.

1281 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir.



DİZİDEKİ HALİME HATUN

Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedakar, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekasıyla birçok problemin üstesinden gelir. Liyakatlı ve çalışkan olması en belirgin özellikleri arasındadır. Yardımsever ve paylaşımcı yapısı ona her ortamda dost ve düşmanlar kazandırır.

DİZİDE HALİME HATUN NEDEN ÖLDÜ?

Halime Hatun'un diziye veda etmesiyle ilgili açıklama geldi. Esra Bilgiç, diziden ayrılma nedeni sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:



"Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım.."