Halime Hatun kimdir? Ertuğrul Gazi’nin eşi nasıl ve kaç yaşında öldü?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHalime Hatun kimdir? Ertuğrul Gazi’nin eşi nasıl ve kaç yaşında öldü?
GeriTelevizyon Halime Hatun kimdir? Ertuğrul Gazi’nin eşi nasıl ve kaç yaşında öldü?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
09.05.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Halime Hatun kimdir? Ertuğrul Gazi’nin eşi nasıl ve kaç yaşında öldü?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halime Hatun kimdir? Ertuğrul Gazi’nin eşi nasıl ve kaç yaşında öldü?

Hayatı Diriliş Ertuğrul’da işlenen Halime Hatun’un ölümüne ilişkin detaylar merak konusu oldu. Tarihi dizinin 2 Mayıs tarihli 116. bölümünde Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’yi doğuran Halime Hatun’un ölüm sahnesi ise milyonlarca kişiyi gözyaşları içerisinde bırakmıştı. Peki Ertuğrul’un eşi Halime Hatun kimdir, kaç yaşında öldü?

Diriliş Ertuğrul’un ana karakterlerinden Halime Hatun'un ölmesi uzun bir süre ses getirdi. Esra Bilgiç'in hayat verdiği "Halime Hatun" karakterinin ani ölümü, hem Ertuğrul Gazi hem de ekran başındakileri derinden etkiledi. Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun’un hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki Halime Hatun kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü?

Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Halime Hatun, 1281 yılında dünyaya geldi. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşidir. Saru Batu Savcı Bey (vefâtı: 1287), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı.
1281 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir.

DİZİDEKİ HALİME HATUN

Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedakar, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekasıyla birçok problemin üstesinden gelir. Liyakatlı ve çalışkan olması en belirgin özellikleri arasındadır. Yardımsever ve paylaşımcı yapısı ona her ortamda dost ve düşmanlar kazandırır.

DİZİDE HALİME HATUN NEDEN ÖLDÜ?

Halime Hatun'un diziye veda etmesiyle ilgili açıklama geldi. Esra Bilgiç, diziden ayrılma nedeni sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım.."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Herkesin ilk moda ikonu aynı değil mi?

16. İstanbul Bienali'nin küratörü Bourriaud

“Yemekteyiz” programının akıbeti ne olacak?

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri