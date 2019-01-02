Halim Baydur kimdir? Survivor 2019 adayı Halim Baydur nereli?
Halim Baydur, Survivor 2019 yarışmacı adaylarının arasında yer almasının ardından birçok kişinin araştırdığı isim oldu. Bu yıl yarışmacıların halk oylamasıyla belirlenecek olması, yarışmanın başlamasına haftalar kala Halim Baydur'un biyografisinin araştırılmasına neden oldu. Peki, Halim Baydur kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Halim Baydur, 1989 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarıyla uğraşan ve bilek güreşi, vücut geliştirme gibi yarışmalarla devam eden Baydur, buralarda derece elde etmiştir.
Halim Baydur tanıtım konuşmasında Survivor hakkında şu yorumlarda bulunmuştur;
"Hayatımda dönüm noktası, ilk şampiyonluk kupamı aldığımda insanların bana bakışıydı. En net hatırladığım, en mutlu olduğum an, beni bir üst seviyeye taşıyan şampiyonluğumdu. Bir atasözü var, 'el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanarmış'. Yani kendini ne kadar güçlü sandığın değil, ne kadar güçlü olduğun önemlidir. Survivor'a katılma amacım, savaşçı ve lider ruhumu orada sonuna kadar zorlamak. Survivor izlerken çetin ada şartlarında zorlanmayacağımı, parkurları çok rahat ve hızlı geçeceğimi düşündüm. Lider ve savaşçı ruhum her şeyin üstesinden gelecek. Birçok kez dünyada ve Avrupa'da Türklüğümü gösterdim. Son bir kez de Survivor'da bunu göstereceğim."
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