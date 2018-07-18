Halil Söyletmez kimdir?
Halil Söyletmez kimdir sorusu birçok kişi tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Vine adlı programla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Halil Söyletmez daha sonrasında Youtube'da çektiği videolarla beraber popülerliğini arttırdı. Peki, Halil Söyletmez kimdir?
Sosyal medya hesapları ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Halil Söyletmez Snapchat, İnstagram, Youtube ve Vine videoları ile tanınmıştır. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Halil Söyletmez bu videolarının ardından sinema dünyasına adım atmıştır.
Cumali Ceber isimli sinema filmi ile hayranlarının karşısına çıkan Halil Söyletmez aslen Adana’lıdır ve Adana’da dünyaya gelmiştir.
Vine ile 2013 yılında tanışmış ve yurt dışında kullanıldığını denemek istediğini belirtmiştir. Böylelikle ülkemizde ilk Vine kullanıcıları arasına ismini yazdırmıştır. Halil Söyletmez Lise mezunudur ve üniversiteyi hiç düşünmediğini belirtmiştir.
Bir süre Beyaz Show programında 1 sezon Vine köşesi yapmıştır. İlerleyen dönemlerde sinema ve tv programları ile ekranların karşısında yer almayı planlamaktadır.
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