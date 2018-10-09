Halil İbrahim Kurum kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Genç oyuncu Halil İbrahim Kurum'un kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Halil İbrahim Kurum hakkında merak ettikleri detayları internette sorgulayan vatandaşlar, 'Halil İbrahim Kurum kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Halil İbrahim Kurum hakkında tüm detaylar...
15 Kasım 1990 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretiminin ardından Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yaparak kariyerine adım atan genç isim, oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilidir.
Oyunculuğunu geliştirme adına yurt dışında çeşitli eğitimlere katılan Halil İbrahim Kurum, ilk televizyon deneyimini "Yeni Gelin" adlı dizide "Baran" karakterini canlandırarak yaşamıştır. Genç oyuncu bu dizide; Tolga Mendi, Jessica May, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç ve Sema Keçik gibi isimlerle birlikte rol alıyor.
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