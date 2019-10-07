Hakan Ural programdan ayrıldı mı, hangi kanalda program yapıyor?
Hakan Ural, geçtiğimiz hafta bir süredir sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programına veda etti. 25 Eylül tarihli bölümünde Acun Ilıcalı, Hakan Ural'ın programdaki ayrılığını canlı yayında açıkladı. Ilıcalı, Hakan Ural’a yeni programında başarılar diledi. Peki, Hakan Ural hangi kanalda program yapıyor?
Gel Konuşalım'dan ayrılan Hakan Ural'ın yeni programı belli oldu. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Seda Akgül’ün gerçekleştirdiği program “Neler Oluyor Hayatta?” canlı yayın ile ekrana geliyor.
Yorumlarıyla fark yaratan Ural ve Akgül, hafta içi her sabah 09.00 – 11.00 saatleri arasında izleyiciler ile buluşacaklar.
Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulacağı “Neler Oluyor Hayatta” 07 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de
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