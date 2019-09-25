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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.09.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Hakan Ural neden yok? Hakan Ural'dan flaş ayrılık açıklaması!

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Hakan Ural neden yok? Hakan Ural'dan flaş ayrılık açıklaması!

Gel Konuşalım programının önemli sunucularından birisi olan Hakan Ural, bugün programda olmaması dolayısıyla seyirciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Hakan Ural Gel Konuşalım'da neden yok sorularıyla bu konu hakkında bilgi almak isteyen birçok izleyici, soluğu ünlü ismin sosyal medya hesaplarında aldı. Peki, Hakan Ural neden ayrıldı? İşte, ünlü isimden ayrılık açıklaması!

Bir süredir Gel Konuşalım'dan ayrılacağına dair kulis bilgileri yer alan Hakan Ural, bugün itibariyle TV8 ekranlarından ayrıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. İşte, Hakan Ural'ın sosyal medya üzerinden yaptığı o açıklama;

"Evet bugün 4 yıldır yayın yapma şansı bulduğum tv8 deki son günüm ....her anlamda anlatılması mümkün olmayan birbirinden güzel anıları bana yaşattığı için başta sevgili kardeşim dostum arkadaşım Acun Ilıcalı olmak üzere ...tüm ekip ve birbirinden değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim ....özellikle bizi yanlız bırakmayan ilgi alaka gösteren bu programın var olmasına başarılı olmasına sebep siz izleyenlere MİNNETTARIM...bi kusur kabahatim olmuşsa " ki muhakkak olmuştur " Affola .....Buarada profesyonel bi teklif aldığım bi başka kanalda yakın zamanda başlayacağım ALLAH mahcup etmez ise doğrudur .....kalin saglicakla"

 

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