Hakan Ural neden yok? Hakan Ural'dan flaş ayrılık açıklaması!
Gel Konuşalım programının önemli sunucularından birisi olan Hakan Ural, bugün programda olmaması dolayısıyla seyirciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Hakan Ural Gel Konuşalım'da neden yok sorularıyla bu konu hakkında bilgi almak isteyen birçok izleyici, soluğu ünlü ismin sosyal medya hesaplarında aldı. Peki, Hakan Ural neden ayrıldı? İşte, ünlü isimden ayrılık açıklaması!
Bir süredir Gel Konuşalım'dan ayrılacağına dair kulis bilgileri yer alan Hakan Ural, bugün itibariyle TV8 ekranlarından ayrıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. İşte, Hakan Ural'ın sosyal medya üzerinden yaptığı o açıklama;
"Evet bugün 4 yıldır yayın yapma şansı bulduğum tv8 deki son günüm ....her anlamda anlatılması mümkün olmayan birbirinden güzel anıları bana yaşattığı için başta sevgili kardeşim dostum arkadaşım Acun Ilıcalı olmak üzere ...tüm ekip ve birbirinden değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim ....özellikle bizi yanlız bırakmayan ilgi alaka gösteren bu programın var olmasına başarılı olmasına sebep siz izleyenlere MİNNETTARIM...bi kusur kabahatim olmuşsa " ki muhakkak olmuştur " Affola .....Buarada profesyonel bi teklif aldığım bi başka kanalda yakın zamanda başlayacağım ALLAH mahcup etmez ise doğrudur .....kalin saglicakla"
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