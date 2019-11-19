Hakan Ural kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda? Ä°ÅŸte, Hakan Uralâ€™Ä±n eÅŸi
Hakan Ural, Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programÄ±yla hafta iÃ§i her gÃ¼n evlere konuk olmaya devam ediyor. Bir sÃ¼redir farklÄ± programlarÄ±n sunuculuÄŸunu yapan Hakan Ural, yorumlarÄ± ve aÃ§Ä±klamalarÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyor. Peki, Hakan Ural kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Ä°ÅŸte, Hakan Uralâ€™Ä±n eÅŸi
BabasÄ± ÅžarkÄ±cÄ± SelÃ§uk Ural olan Hakan Ural, 10 MayÄ±s 1967 tarihinde Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya geldi. 17 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ±nÄ±n velayetine geÃ§en Hakan Ural. FÄ±ndÄ±kzade'de anneannesinin evinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ã‡ocukluÄŸunda ayakkabÄ± boyadÄ±, elektrikÃ§ide Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, su sattÄ±.
16 yaÅŸÄ±ndayken podyumlarda boy gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. YeÅŸilÃ§am'dan Ã¼st Ã¼ste teklifler alsa da Amerika'ya gitti. ÅžarkÄ±cÄ± Sibel Can ile genÃ§ yaÅŸta evlendi ve baba oldu.
Ä°lk olarak 1986 yÄ±lÄ±nda Banu Alkan ile birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± Mavi Yolculuk filmi ile tanÄ±nan Hakan Ural, 1987 yÄ±lÄ±nda Serpil Ã‡akmaklÄ±, Harika AvcÄ±, Oya AydoÄŸan gibi birÃ§ok isimle baÅŸrol oynadÄ±.
Sibel Can ile evliliÄŸi sÃ¼resince emlakÃ§Ä±lÄ±k yapan Hakan Ural, Sezen Aksu, NÃ¼khet Duru, Kayahan ve HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n ÅŸu an oturduklarÄ± evleri O sattÄ±.
2008 yÄ±lÄ±nda baÅŸrollerinde Kadir Ä°nanÄ±r'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± "Ä°psiz Recep" adlÄ± dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldÄ±.
2009 yÄ±lÄ±nda "KolpaÃ§ino: Bir Åžehir Efsanesi" adlÄ± sinema filminde Aydemir AkbaÅŸ, Åžafak Sezer, Ali SÃ¼rmeli ile birlikte oynadÄ±.
Hakan Ural, 2010 yÄ±lÄ±nda Metro grubunun sahibi olan Galip Ã–ztÃ¼rk'e ait otellerin genel koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendi.
2012 yÄ±lÄ±nda "Araf ZamanÄ±" adlÄ± dizide, Saruhan HÃ¼nel, Selin OrtaÃ§lÄ±, Sermin HÃ¼rmeriÃ§, KÃ¼rÅŸat BaÅŸar, Burak Sergen ile beraber rol aldÄ±.
Hakan Ural, 2014 yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan Kod AdÄ± K.O.Z filminde oynadÄ±. Cem KurtoÄŸlu'nun Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± filmde HazÄ±m KÃ¶rmÃ¼kÃ§Ã¼, Tolga Karel, GÃ¼nay Musayeva, Turgay TanÃ¼lkÃ¼, Orhan KÄ±lÄ±Ã§, Hakan Ural, YÄ±lmaz Gruda gibi oyuncular rol aldÄ±. 1988 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Sibel Canâ€™dan 1999 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±lan Hakan Ural, 2002 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Saray HalÄ±'nÄ±n sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ä°lk evliliÄŸinden Engincan ve Melisa adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu olan Hakan Uralâ€™Ä±n ikinci evliliÄŸinden ise Gisella adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var.
Hakan Ural, iki kere evlendi.
Evlilikleri :
1.eÅŸi: 28 EylÃ¼l 1988 tarihinde ÅŸarkÄ±cÄ± Sibel Can ile evlendi. 17 Åžubat 1999 Tarihinde boÅŸandÄ±. Engincan (d. 27 Ocak 1992) ve Melisa (d. 22 AÄŸustos 1994) adÄ±ndan iki Ã§ocuÄŸu vardÄ±r.
2.eÅŸi: 2002 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Saray HalÄ±'nÄ±n sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yÄ±lÄ±nda evlendi. Gisella (d.2013) adÄ±nda bir kÄ±zÄ± vardÄ±r.
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