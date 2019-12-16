Hakan Ural kimdir, eşi ve babası kim?

Eski manken, oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Anneannesi tarafından büyütüldü. Hakan Ural’ın babası şarkıcı Selçuk Ural’dır ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi.



16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, Yeşilçam’dan üst üste teklifler alsa da okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. Türkiye’ye geldiğinde şarkıcı Sibel Can ile bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba olan Hakan Ural’ın bu evlilikten bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuğu var.



İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi isimlerle başrol üstlendi.



Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlere ev saatı.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır’ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.



2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk’e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.



17 Şubat 1999 tarihinde Sibel Can ile evliliğini noktalayan Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Saray Halı’nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella (d.2013) adında bir kızı var.

SELÇUK URAL KİMDİR?

Bartın doğumlu Türk müzisyen ve şarkıcı Selçuk Ural,1945 yılında dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olup, tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Sinema oyuncusu Hakan Ural'ın babası'dır