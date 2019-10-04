Hakan Ural hangi kanalda program yapıyor?
Hakan Ural Gel Konuşalım'dan ayrılmasının ardından yeni bir kanalda yeni bir program ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Magazin ve gündem konularını yorumlayan Hakan Ural, geçtiğimiz hafta TV8 ekranlarındaki Gel Konuşalım programına veda etmesinin ardından pek çok izleyici tarafından merak edilmişti. Peki, Hakan Ural kimdir ve hangi kanalda program yapıyor? İşte,o detaylar
Gel Konuşalım'dan ayrılan Hakan Ural'ın yeni programı belli oldu. Kanal D ekranlarında 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan Neler Oluyor Hayatta isimli programda Seda Akgül ile birlikte gündem ve magazin konularını değerlendirecek olan Hakan Ural, hafta içi her gün saat 09.00'da izleyici karşısına çıkacak.
HAKAN URAL KİMDİR?
10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Ural, Ceyhan Cem ve Selçuk Ural çiftinin tek çocuğudur. Ceyhan Cem ile hiç evlenmeyen Selçuk Ural, oğlunu 17 yaşına kadar kabul etmemiştir. 17 yaşını doldurduğunda babasının velayetine ancak girebilen Hakan Ural, genel olarak anneannesinin yanında büyümüştür.
Sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçiren Ural, su satmış , elektrikçide çalışmış ve zaman zaman ayakkabı boyacılığı yapmıştır. Babasının velayetine geçmeden önce mankenlik yapmaya da başlayan Hakan Ural, Yeşilçam sinemasından oyunculuk teklifi almıştır. Üst üste aldığı teklifleri reddeden Hakan Ural, eğitimini tamamlamak için Amerika'ya gitmiştir. Döndüğünde 19 yaşında bir delikanlı olan Hakan Ural, Sibel Can ile bir evlilik yaşamış ve çocuk sahibi olmuştur.
Sinema kariyerine 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile adım atan Ural, 1987 yılında dönemin gözde aktristleri Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Oya Aydoğan gibi isimlerle oynama şansını yakalamıştır.
Bir dönem emlakçılık da yapan yakışıklı oyuncu, Hülya Avşar, Nükhet Duru ve Sezen Aksu gibi isimlere oturmaya devam ettikleri daireleri satmıştır.
Askerlik döneminden kurtulmak için çürük raporu aldığı ortaya çıkan Hakan Ural, 1999 yılında 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Şartlı Tahliye Yasası'ndan faydalanan Ural, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra askere alınmıştır.
Hakan Ural, 2010 yılında Metro Turizm'in sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.
Sinema ve TV tarihinde birçok projede yer alan Hakan Ural, son olarak bir televizyon kanalında magazin yorumculuğu yapmaktadır.
İşte, Hakan Ural'ın dahil olduğu projelerin listesi;
Kehribar Oğuz ==>Doğu==> 2016
Can Tertip ==>Yüzbaşı Yılmaz Arslan==> 2015
Kod Adı: K.O.Z. ==>Altan Çınar==> 2014
Araf Zamanı ==>Hakan==> 2012
Kara Murat: Mora'nın Ateşi ==>2011
Kolpaçino ==>Sırrı==> 2009
İpsiz Recep ==>Ahmet==>2008
Para=Dolar ==>Cenker==> 2008
Maskeli Beşler: Kıbrıs ==>Faruk==> 2008
Komedi Dükkanı ==>Konuk Oyuncu==> 2008
El Gibi ==>Yiğit==> 2007
Maskeli Beşler: Irak ==>Dışişleri Bakanı==> 2006
Nefes Nefese ==>İlhan==> 2005
Bir Yıldız Tutuldu Mozart ==>Metin==> 2003
Kardelen ==>2002
Yeni Hayat ==>Cenker==> 2001
Yapayalnız ==> 2001
Savunma ==>Faruk==> 2000
Çember ==>Salih==> 2000
Nilgün ==>Reha==> 1999
Sibel ==>Orhan==> 1998
Gülüm ==>Kanat==> 1997
Böyle mi Olacaktı ==>Ahmet Tanrıyar==> 1997
Anlaşma Noktası ==>Hakan==> 1997
Şahin ==>Kartal Şahin==> 1996
Kaldırım Çiçeği ==>Murat==> 1996
Irmakların Türküsü==> 1995
Zirvedekiler ==>1994
Duygular Ve Hayaller ==>1994
Senin İçin Bir Kadeh ==>Levent==> 1993
Barışta Savaşanlar ==>1993
Çıkmaz ==>Hakan==> 1992
Itri ==>Itri==> 1991
İki Yabancı ==>Orhan==> 1990
Çılgın Aşıklar ==>1990
Madde 438 ==>Oktay==> 1990
Alev Gibi Bir Kız ==>Ahmet==> 1990
Şeytanın Kurbanları ==>Aydemir==> 1989
Fotoğraflar ==>Yorgo==> 1989
Bir Aşk Yeter ==>1989
Bir Aşk Bin Günah ==>Nasip==> 1989
Tek Başına ==>Konuk Oyuncu==> 1988
Dört Köşe Dünya Metin ==>1988
Belki Yarın ==>1988
Ateş Gibi / Ilık Düşler ==>1988
Çember ==>1987
Yalnız Kadın ==>Hakan==> 1987
Ortak Hakan ==>1987
Fare Kapanı ==>1987
Deniz ==>1987
Alışırım ==>Metin==> 1987
Alnımdaki Bıçak Yarası ==>Halil==> 1987
Mavi Yolculuk ==>Selçuk==>1986
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