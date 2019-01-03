Hakan Ural Gel Konuşalım’dan ayrıldı mı? Açıklama yaptı
Hakan Ural’ın akıbeti merak konusu oldu. Bir süredir TV8 ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Hakan Ural’ın Gel Konuşalım programının 3 Ocak tarihli bölümde yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Hakan Ural Gel Konuşalım’dan ayrıldı mı?
Hakan Ural Gel, Gel Konuşalım’da yer almamasıyla ilgili olarak instagram hesabından açıklamada bulundu. Ural, hikayeler bölümünden yayınladığı fotoğrafının üzerine “Rahatsızlığımdan dolayı pazartesi gününe kadar istirahatteyim.” Notunu düştü. Ayrıca Gel Konuşalım’ın bir diğer sunucusu Nur Tuğba Algül, canlı yayında şu açıklamayı yaptı: “Hakan hasta yatağında bizleri izliyor, seviyoruz seni. “
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