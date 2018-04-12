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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
12.04.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli?

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Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli?

Seslendirdiği unutulmaz arabesk şarkılarla hafızlara yer eden bir isim olan Hakan Taşıyan, katıldığı televizyon programları ve zaman zaman basına verdiği demeçlerle gündeme geliyor. Hakan Taşıyan'ın kim olduğunu, yaşını ve nereli olduğunu merak eden hayranları, Hakan Taşıyan hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında ve nereli?

Özellikle 90'lı yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve hit olan şarkıları ile hafızalara kazınan güzel sesli sanatçı Hakan Taşıyan'ın son durumu ve şu an ne yaptığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hakan Taşıyan hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Hakan Taşıyan'ın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte, bir döneme eserleriyle damga vurmuş Hakan Taşıyan hakkında tüm merak edilenler...

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen arabesk ve fantazi müzik şarkıcısı Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgili olan Taşıyan, askerliğini yaparken söylediği şarkılarla ve komutanları tarafından çok sevildi ve komutanlarının desteği ile 1996 yılında ilk kaseti "Hesabım Bitmedi"yi çıkardı. 1997 yılında ikinci albümü olan "Sensiz İki Gün" çıktığında geniş kitleler tarafından tanındı.

Bu albümden sonra çok sayıda konserde sahne alan Hakan Taşıyan, 1998 yılında "Gözün Sevem" albümünü piyasaya sürmüş, hemen ardından dördüncü albümü olan "A Canım Kıymetini Bilemedim"i 1999 yılında hayranları ile buluşturmuştur. Hakan Taşıyan'a büyük şöhreti getiren ise 2000 yılında çıkardığı "Güz Gülleri" albümü oldu. Bu albümdeki aynı adı taşıyan şarkısıyla çok popüler olan şarkıcı, 2002 yılında "Mor Hicranlar" albümüyle kariyerine devam etmiştir.

Bu tarihten sonra da müzikal çalışmalara devam eden şarkıcı, kendi adını taşıyan Hakan Taşıyan, Türkülerle, Mutluluk Yağmuru, Ya Sen Ya Hiç ve 2012 yılında Gitme Gülüm albümlerini çıkarmıştır. Bu yıldan sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Hakan Taşıyan bir süre albüm ya da herhangi bir müzikal çalışma yapmadı.

Müzik kariyerinin yanından oyuncuk geçmişi de olan Hakan Taşıyan, 1998 tarihinde "Hesabım Bitmedi” isimli dizinde Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise "Güz Gülleri" isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır.

Müslüm Gürses'e olan benzerliği ve "Güz Gülleri" şarkısıyla bir dönem çok ünlenen arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, 2017 yılında yeniden basında boy göstermeye başladı. Çıkış yaptığı dönemdeki haline göre bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme geldi.

2018 yılında uzun bir aranın ardından yeni albümü ile müzikseverlerin karşısına çıkan Hakan Taşıyan, son albümü olan "Sessiz Sedasız Dönüş"ü piyasaya çıkardı. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde Mehmet Ali Öç, Taner Solak, Ali Tekintüre, Mustafa Yaşamış, Vural Şahin, Tarık Ağansoy, Fethi Demir, Yusuf Bulut ve Ahmet Demir gibi müzik adamlarının eserleri yer aldı. Albümün aranjeleri ise Tarık Ağansoy, Göksun Çavdar, Ceyhun Çelik ve Fethi Karaduman gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor.

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