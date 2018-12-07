Hakan: Muhafız ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi
Hakan: Muhafız ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. İlk Türk Netflix yapımı olacak olan dizi Hakan: Muhafız'ın başrollerinde birbirinden önemli isimler yer alıyor. Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu dizide Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık yer alıyor. Peki, Hakan: Muhafız ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi
Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'ye giren Netflix, ilk Türk dizisini yakında diziseverlere sunmaya hazırlanıyor. İstanbul'u kötülerden arındırmak isteyen Hakan Muhafız'ın ilk bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Hakan: Muhafız ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hakan Muhafız dizisinin birinci sezonu 14 Aralık’ta yayınlanmaya başlayacak. Diziyi izlemek için Netflix’e üye olmak gerekiyor.
HAKAN: MUHAFIZ KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Günümüz İstanbul’unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.
Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık yer alıyor.
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