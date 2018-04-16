Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor Hakan kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.04.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor Hakan kaç yaşında?

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Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor Hakan kaç yaşında?

Survivor 2018'in en çok konuşulan isimlerinden biri de geçmişte Survivor tecrübesi bulunan Hakan Hatipoğlu oldu. Geçmişte 2 defa daha Survivor'da mücadele eden Hakan Hatipoğlu'nun yaşı ve özel hayatı merak konusu oldu. Yarışmanın izleyicileri, Hakan Hatipoğlu hakkında merak ettikleri soruların yanıtını internette bulmaya çalışıyor. Peki, Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor Hakan Hatipoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2018'deki hırsı ve mücadele azmi ile dikkatleri üzerine çeken gönüllüler takımının yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Hakan Hatipoğlu'nun kim olduğunu ve yaşını merak eden seyirciler bu konuda internette araştırma yapıyor. İşte, Survivor Hakan Hatipoğlu hakkında merak edilen her şey...

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

28 Kasım 1979 tarihinde doğdu. İstanbul’da Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ödül ile ayrıldı. Bu yarışmada tanıştığı Gizem Akın ile evlendi.

Dizi sektöründe de boy gösteren Hakan Hatipoğlu 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide "Selim" karakterini canlandırdı. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarışmış, adada 17 hafta kaldıktan sonra yarışmada 6'ncı olmuştur.

Survivor 2018'in iddialı isimlerinden Hakan Hatipoğlu yarışmada tecrübesi ve yaşıyla dikkat çekiyor. Survivor Hakan yarışmada şu ana kadar 46 puan topladı ve sıralama tablosunda 12. sırada yer alıyor. 

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