Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor Hakan kaç yaşında?
Survivor 2018'in en çok konuşulan isimlerinden biri de geçmişte Survivor tecrübesi bulunan Hakan Hatipoğlu oldu. Geçmişte 2 defa daha Survivor'da mücadele eden Hakan Hatipoğlu'nun yaşı ve özel hayatı merak konusu oldu. Yarışmanın izleyicileri, Hakan Hatipoğlu hakkında merak ettikleri soruların yanıtını internette bulmaya çalışıyor. Peki, Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor Hakan Hatipoğlu kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2018'deki hırsı ve mücadele azmi ile dikkatleri üzerine çeken gönüllüler takımının yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Hakan Hatipoğlu'nun kim olduğunu ve yaşını merak eden seyirciler bu konuda internette araştırma yapıyor. İşte, Survivor Hakan Hatipoğlu hakkında merak edilen her şey...
HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?
28 Kasım 1979 tarihinde doğdu. İstanbul’da Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ödül ile ayrıldı. Bu yarışmada tanıştığı Gizem Akın ile evlendi.
Dizi sektöründe de boy gösteren Hakan Hatipoğlu 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide "Selim" karakterini canlandırdı. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarışmış, adada 17 hafta kaldıktan sonra yarışmada 6'ncı olmuştur.
Survivor 2018'in iddialı isimlerinden Hakan Hatipoğlu yarışmada tecrübesi ve yaşıyla dikkat çekiyor. Survivor Hakan yarışmada şu ana kadar 46 puan topladı ve sıralama tablosunda 12. sırada yer alıyor.
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