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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Hakan Hatipoğlu kimdir? İşte Hakan Hatipoğlu'nun hayatı

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Hakan Hatipoğlu kimdir? İşte Hakan Hatipoğlu'nun hayatı

'Var mısın yok musun' yarışması ile ün kazanmasının ardından Survivor'a katılan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2019'a yeniden dahil olmasının ardından gündeme geldi. Yarışmada gösterdiği performansıyla adından söz ettiren Hakan Hatipoğlu'nun hayatı sevenleri ve yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Hakan Hatipoğlu kimdir? İşte, Hakan Hatipoğlu'nun hayatı...

Survivor yarışmasına birçok kez katılan Hakan Hatipoğlu, aynı yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile evlenmesinin ardından magazin sevenlerin ilgisini çekti.  Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2019 yarışmasına yeniden katılarak, tekrar adından söz ettirmeye başladı. İşte, Hakan Hatipoğlu'nun biyografisi...

HAKAN HATİPOĞLU'NUN HAYATI

Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde doğdu. İstanbul’da Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ödül ile ayrıldı. Bu yarışmada tanıştığı Gizem Akın ile evlendi. Çiftin 'Lila' adını verdikleri bir kız çocuğu bulunuyor.

Dizi sektöründe de boy gösteren Hakan Hatipoğlu 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide "Selim" karakterini canlandırdı. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarışmış, adada 17 hafta kaldıktan sonra yarışmada 6'ncı olmuştur. Survivor 2018'in iddialı isimleri arasında yer alan Hakan Hatipoğlu büyük finale kalamadan yarışmaya veda etmişti. Hakan Hatipoğlu Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasına yeniden dahil oldu.

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