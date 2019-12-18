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Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu
O Ses Türkiye'de jüri üyesi olan Hadise, programa yarışmacı olarak katılan Safi Ocak'a verdiği single sözünü tuttu.
Şarkıcı Hadise, verdiği sözü tutarak geride bıraktığımız haftalarda Safi Ocak’ın singleını çıkardı ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Genç şarkıcının stüdyo masraflarını karşılayan Hadise bununla da yetinmeyerek Safi Ocak’ı O Ses Türkiye programında ağırladı.
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