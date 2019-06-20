Hacker filminin oyuncuları kimler? İşte Hacker filminin konusu ve oyuncuları
Ünlü yönetmen Michael Mann'ın yönettiği 2015 yapımı suç, gerilim, aksiyon filmi 'Hacker' televizyonlarda ilk kez Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak filmde, kimlerin rol aldığı ve genel konusu merak ediliyor. Peki, Hacker filminin oyuncuları kimler?
Başrollerinde Chris Hemsworth, Leehom Wang, Tang Wei, Viola Davis ve Holt McCallany'nin olduğu "Hacker" filmi Kanal D'de. İşte, filme dair tüm detaylar...
FİLMİN KONUSU: İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Amerika'da, Hong Kong'da ve dünyanın çok değişik yerlerinde kovalayacaktır.
OYUNCULAR: Chris Hemsworth, Leehom Wang, Tang Wei, Viola Davis, Holt McCallany
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