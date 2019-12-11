Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı Semra Özdamar kimdir?

Türk sinema sanatçısı, yazar Semra Özdamar, 11 Ocak 1956 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. 1973 yılında sinemaya başlayan Semra Özdamar, 1978 yılından sonra sinemayı bırakarak, öykü yazarlığına başladı. Ertem Eğilmez filmi Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı olarak tanındı. Yazmış olduğu bazı eserleri ise Sessiz Çığlıklar, Kadırga’da Son Horon, Sekiz Kadın ve Hayat Bizi Yaşar’dır. Hababam Sınıfı’nın Selma Hoca’sı olarak tanındı. Bir süre Almanya'da yaşadı. 1 Şubat 2004 yılında ölen belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.

SEMRA ÖZDAMAR FİLMLERİ

• 1973 - Anadolu Ekspresi

• 1974 - Erkeksen Kaçma

• 1974 - Ferhat

• 1974 - Yalnız Adam

• 1974 - Tütün Zamanı

• 1974 - Arkadaş

• 1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

• 1975 - Yarınlar Bizim 2

• 1975 - Kara Çarşaflı Gelin

• 1975 - Bir Gün Mutlaka

• 1977 - Güneşli Bataklık

• 1978 - At Gözlüğü

• 1984 - O'na Çirkin Kral Derlerdi