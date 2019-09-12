Hababam Sınıfı Yeniden filminin oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Yeniden filmi beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinden Hababam Sınıfı’nın uyarlaması olan filmde son dönemlerin genç isimleri yer alıyor. Peki, Hababam Sınıfı Yeniden filminin oyuncuları kimler?
Doğa Can Anafarta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Yeniden’in oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Toygan Avanoğlu ve Hande Katipoğlu yer alıyor.
Konu: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil oluyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor.
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