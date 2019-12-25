Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimdir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları, Türk sinemasının kült filmlerinden birisi olan bu filmi izleyen kişiler tarafından araştırılıyor. Nerede ve ne zaman çekildiği ile de merak konusu olan Hababam Sınıfı Tatilde, filmin yayınlandığı an itibariyle araştırılmaya başlandı. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimdir ve film nerede çekildi? İşte, filmin oyuncuları, ne zaman ve nerede çekildiği hakkında bazı bilgiler
Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları, filmi izleyen birçok seyirci tarafından araştırılıyor. Yeşilçam'ın önemli filmlerinden birisi olan Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi sorusuna da yanıt arayan binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
HABABAM SINIFI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, 1976 yılında çekimlere başlanıp 1977 yılında yayınlanmıştır. Toplam 78 dakika süren filmin yapımcılığını Arzu Film üstlenmiştir.
Hababam Sınıfında kullanılan okul, aslında Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrıdır. Filmin orman sahnelerinin ise Belgrad Ormanında çekildiği düşünülüyor.
HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMDİR?
Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu içerisinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkül ve Şener Şen gibi birçok isim yer alıyor.
Münir Özkul – Kel Mahmut
Kemal Sunal – İnek Şaban
Adile Naşit – Hafize Ana
Şener Şen – Badi Ekrem
Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Ayşen Gruda – Ayşe
Muharrem Gürses – Okul müdürü
Ayben Erman – Sevtap
Teoman Ayık – Öğrenci
Filiz Bozkurt – Filiz
Sevtap Erdemli – Sevtap
Ergin Orbey – Hüseyin Şevki Topuz
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda – Külyutmaz
Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca
Hayri Karabey – Rıza Hoca
Ali Yalaz – 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri
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