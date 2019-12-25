Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimdir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları, filmi izleyen birçok seyirci tarafından araştırılıyor. Yeşilçam'ın önemli filmlerinden birisi olan Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi sorusuna da yanıt arayan binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

HABABAM SINIFI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde, 1976 yılında çekimlere başlanıp 1977 yılında yayınlanmıştır. Toplam 78 dakika süren filmin yapımcılığını Arzu Film üstlenmiştir.

Hababam Sınıfında kullanılan okul, aslında Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrıdır. Filmin orman sahnelerinin ise Belgrad Ormanında çekildiği düşünülüyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMDİR?

Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu içerisinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkül ve Şener Şen gibi birçok isim yer alıyor.

Münir Özkul – Kel Mahmut

Kemal Sunal – İnek Şaban

Adile Naşit – Hafize Ana

Şener Şen – Badi Ekrem

Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Sevda Aktolga – Sevda

Ayşen Gruda – Ayşe

Muharrem Gürses – Okul müdürü

Ayben Erman – Sevtap

Teoman Ayık – Öğrenci

Filiz Bozkurt – Filiz

Sevtap Erdemli – Sevtap

Ergin Orbey – Hüseyin Şevki Topuz

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Ertuğrul Bilda – Külyutmaz

Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca

Hayri Karabey – Rıza Hoca

Ali Yalaz – 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri