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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.06.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hababam Sınıfı Askerde filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 2005 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı Askerde’nin başrollerinde ekran dünyasının sevilen simaları yer alıyor. Peki, Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı’nın modern versiyonları zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yakın zamanda yayınlanacaklardan bir tanesi de Hababam Sınıfı Askerde filmi. Serinin bu filminde Deli Bedri bu kez Hababam Sınıfını askere yolluyor. Ferdi Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Askerde’nin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Küçükayvaz ve Yeşilçam’ın efsane ismi Halit Akçatepe yer alıyor.

HABABAM SINIFI ASKERDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Askerde filmi Genelkurmay Başkanlığı'nın izniyle İstanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda çekildi.

HABABAM SINIFI ASKERDE KONUSU

Macera devam ediyor ve Hababam sınıfı bu kez okul sıralarından farklı bir yerde karşımıza çıkıyor.

Nerdeyse üniversiteden mezun olacak yaşlara gelen haylaz Hababam Sınıfı, bir sabah yatakhanelerine giren inzibatlarla uyanırlar. Okul Sahibi deli Bedri'nin, Hababam sorununa bulduğu kalıcı bir çözümdür bu... Apar Topar kamyonlara bindirilen Hababam Sınıfı, kışlaya teslim edilir. Hababam Sınıfı'nın haylaz öğrencilerinden iyi birer asker yaratmak isteyen Bedri Binbaşı ile Hababam arasında amansız bir mücadele başlar. Birlikteki diğer komutan Zehra Binbaşı'nın kızların askere alınmasıyla ile ilgili Genel Kurmay Başkanlığı'na verdiği dilekçe kabul edilince Hababam Sınıfı birliğine ilk kız taburu gelir. Bedri Binbaşı komutasındaki Hababam Sınıfı ve Zehra Binbaşı komutasındaki kızlar taburunun rekabeti ile ortalık bir anda karışır.

 

 

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