'Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum' diyen Nurcan Salman kimdir?
'Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum' sözleriyle sosyal medyaya damga vuran kişinin Nurcan Salman olduğu ortaya çıktı. Sözleriyle büyük bir yankı uyandıran Nurcan Salman. 2 Sayfa programına konuk olarak katıldı. Nurcan Salman kimdir?
Sosyal medyada bir kadın, ‘Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum, yürüyorum insanlar bayılıyor. Adam araba kullanırken beni görüyor kaza yapıyor’ diyerek paylaşım yaptı. Pek çok ünlü ismin de hakkında yorum yaptığı kişinin bir moda yarışmasına katılan Nurcan Salman olduğu ortaya çıktı. 2. Sayfa programına konuk olarak katılan Nurcan Salman, hayatıyla ilgili bilgi verdi.
2013 yılında Bugün Ne Giysem yarışmasına katılan ve finale kadar kalmayı başaran Nurcan Salman, 35 yaşında ve Mardinli. Kız kardeşiyle kuaför salonu işleten Nurcan Salman, 15 kardeş olduğunu ifade etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle