Güzel oyuncuya Gigi Hadid benzetmesi
Bizim Hikaye'nin güzel oyuncusu Melisa Döngel'e, izleyiciler tarafından Gigi Hadid'e benzetmesi yapıldı.
Bizim Hikaye dizisinin yeni sezonunda kadroya katılan Melisa Döngel güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Deniz karakterini canlandıran Melisa Döngel karakterini şöyle değerlendirdi “Deniz Bizim Hikaye dizisinin şımarık zengin kızı. Burnu havada ve insanlara yüksekten bakan bir kız. Benim tam tersim bir yapıya sahip” İzleyenler tarafından yerli Gigi Hadid benzetmesi yapılan Melisa Döngel, sosyal Medyaya da bu benzerlikle ilgili yoğun şekilde konu oldu.
Melisa Döngel kimdir?
Melisa Döngel 1999 doğumludur ve 19 yaşındadır Melisa Döngel Elif dizisinde hayat verdiği Melis karakteri ile tanınmıştır. Melisa Döngel Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde Temel Oyunculuk dersleri almıştır. daha sonra Hilal Saral Atölye’de ise Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterine hayat vermiştir. Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Nil karakterine hayat vermiştir.
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