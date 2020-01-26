Güvercin'in yeni bölümü neden yok? Güvercin dizisi yeni bölüm ne zaman?

Star TV'de yayınlanan Güvercin'in bu hafta yayın akışında yeni bölümü ile yer alamaması, izleyenlerin dizinin akıbetiyle ilgili araştırmalarına neden oldu. 26 Ocak akşamı Güvercin'in yeni bölümü yerine tekrar bölümüyle ekranlara gelmesiyle diziseverler, Güvercin neden yok sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte, Güvercin'in yeni bölüm tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.

GÜVERCİN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Her hafta pazar akşamı ekranlara gelen Güvercin bu hafta tekrar bölümü ile yayınlanıyor. Dizinin neden yeni bölümünün ekranlara gelmediğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Güvercin'in yeni bölümünün 2 Şubat akşamı yayınlanması bekleniyor.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bedir’in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf’e gerçekleri söylemeye kararlıdır. Kenan’sa peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf’e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır. Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır. Bedir’in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir. Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.