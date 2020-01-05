Güvercin'in yeni bölümü ne zaman? Güvercin bu hafta neden yok?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güvercin dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken Güvercin dizisinin yeni bölümünün yayın tarihi merak konusu oldu. İşte, Güvercin dizinin yeni bölümü hakkında ayrıntılar...

Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Güvercin oldu. Star TV'nin sevilen dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altınların Bedir’in evinde çıkması, Kevsa’nın Bedir’i suçlaması için bulunmaz fırsat olmuştur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yemiştir. Kevsa, Nefise ve Kenan’ı Bedir’in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar. Kasım ve Celil’in ise aklı iyice karışmıştır. İkisinin de kayıp olan altınların buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktur ve birbirlerinden şüphelenmektedirler.

Zülüf, babasının suçsuz olduğunu söylemesi, kendisini savunması için yalvarsa da Bedir suçlamalar karşısında tek bir söz söylemez. Bedir’in susmasının bir nedeni vardır ve bunu da kimse bilmemektedir. Fakat Bedir’in evine altınları koyan kişi geride tam da istediği gibi aklı karışık, dağılmaya yüz tutmuş, içlerinde binlerce şüphe dolanan bir Kavvi ailesi bırakmıştır.