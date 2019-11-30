Güvercin'in 2. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Kadrosunda Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam gibi isimlerin yer aldığı Güvercin, bu hafta 2. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Güvercin'in 2. bölümüm fragmanları...
Star TV'de yayın hayatına başlayan ve pazar akşamları ekranlara gelen Güvercin, bu hafta 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, Güvercin'in yeni bölüm fragmanları ve 2. bölümün kısa özeti...
Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Güvercin dizisinin 1 Aralık'taki 2. bölümünde;
Kenan, Zülüf’ü Ökkeş’in attığı kuyudan çıkartır ve hayatını kurtarır. Şimdi müzede karşılaştığı ve çok etkilendiği kızın, babasının katilinin kızı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyadır. Üstelik töre gereği bu kızla evlenmek zorundadır. Zülüf’se Kenan’ın kim olduğunu henüz bilmemektedir. Kenan onun kahramanıdır.
Kenan, Zülüf’ü evine teslim eder. Müslüm ve Nefise ise biri ağabeyinin, diğeri ablasının kendileri yüzünden evlenmek zorunda kaldığından habersiz Ökkeş’ten ve ailelerinden kaçmaktadır. Ökkeş’se Müslüm ve Nefise’yi bulmak ve evlenmelerine engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kenan sulhün bozulmaması ve olayın kan davasına dönüşmemesi için Ökkeş’e engel olmaya çalışır. Zülüf, Cibranoğullarına gelin gittiğini öğrenince büyük bir şok yaşar ve buna sonuna kadar karşı çıkar.
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