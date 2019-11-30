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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Güvercin'in 2. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı

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Güvercin'in 2. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı

Kadrosunda Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam gibi isimlerin yer aldığı Güvercin, bu hafta 2. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Güvercin'in 2. bölümüm fragmanları...

Star TV'de yayın hayatına başlayan ve pazar akşamları ekranlara gelen Güvercin, bu hafta 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, Güvercin'in yeni bölüm fragmanları ve 2. bölümün kısa özeti...

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Güvercin dizisinin 1 Aralık'taki 2. bölümünde;

Kenan, Zülüf’ü Ökkeş’in attığı kuyudan çıkartır ve hayatını kurtarır. Şimdi müzede karşılaştığı ve çok etkilendiği kızın, babasının katilinin kızı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyadır. Üstelik töre gereği bu kızla evlenmek zorundadır. Zülüf’se Kenan’ın kim olduğunu henüz bilmemektedir. Kenan onun kahramanıdır.

Kenan, Zülüf’ü evine teslim eder. Müslüm ve Nefise ise biri ağabeyinin, diğeri ablasının kendileri yüzünden evlenmek zorunda kaldığından habersiz Ökkeş’ten ve ailelerinden kaçmaktadır. Ökkeş’se Müslüm ve Nefise’yi bulmak ve evlenmelerine engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kenan sulhün bozulmaması ve olayın kan davasına dönüşmemesi için Ökkeş’e engel olmaya çalışır. Zülüf, Cibranoğullarına gelin gittiğini öğrenince büyük bir şok yaşar ve buna sonuna kadar karşı çıkar.

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